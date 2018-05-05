"Страшилки" от Нацбанка: смотрим не на курс, а на макропоказатели

Нацбанк продолжает настойчиво «снижать» валютный ажиотаж, который все никак не стихает, несмотря на вводимые регулятором «новшества». Повышенный интерес бизнеса и населения в последнее время вызвала информация в СМИ, что госбюджет на 2013 год (правда, документ никто еще не видел, кроме участника процесса его разработки – правительства) рассчитан, исходя из курса гривни 8,5 грн/долл. (госбюджет на 2012 год рассчитан по курсу 8 грн/долл.). Украинцы взялись за подсчеты дефляционного и инфляционного рисков для своих финансов. Некую очередную панику признал и сам регулятор, тут же выдав рекомендации – «не использовать курс гривни к доллару США, который применяется при расчете государственного бюджета, в процессе бизнес-планирования, а также планирования финансовой составляющей домохозяйств».

Заместитель директора Департамента денежно-кредитной политики Нацбанка Александр Арсенюк уверил, что бюджетный курс - «не прогноз, это просто технический показатель для расчета статей проекта государственного бюджета». Он посоветовал «на эту цифру не обращать внимания» при принятии каких-либо собственных финансовых решений.

Глава Совета НБУ Игорь Прасолов уточнил: «У нас сегодня все ориентируются, какой будет курс валюты на следующий год. А то, что наш народ так сильно обращает внимание на валютный рынок - это … психология, сила привычки. Поэтому Национальный банк сегодня пытается проводить политику на снижение долларизации экономики и начинает предпринимать в этом практические шаги».

То есть, судя по заявлениям представителей регулятора, курс доллара сделают «гибким», на чем настаивали международные инвесторы, но при этом «гибкость» будут отрабатывать в приказном порядке (исходя из «целесообразности»).

В связи с этим рекомендации Нацбанка вызывают ряд вопросов. К примеру, каким образом можно «применить» к своим сбережениям скачки курса, что в принципе может произойти с курсом, если он «поплывет»?

Леонид Долинский, директор по развитию НРА «Рюрик» считает, что говорить о полном переходе на плавающий курс валют пока преждевременно. «Скорее, речь идет об увеличении курсового коридора, т.е. НБУ не отправит курс в свободное плавание, а просто сделает его более «гибким». Ведущие международные организации, в частности МВФ, настаивающие на постепенном формировании в Украине свободных рыночных курсов валют, позитивно оценивают даже такие «полумеры», - подчеркнул эксперт.

Тут стоить отметить, что Прасолов выступает против введения валютного коридора. «Я против валютного коридора. Национальный банк будет делать курс гибче. То есть, задача Нацбанка, чтобы население привыкло к тому, что курс обмена валют в обменных пунктах будет постоянно двигаться вверх-вниз, исходя из экономической ситуации, исходя из платежного баланса, ликвидности и т.д. Я думаю, что это более правильная политика с точки зрения отучения народа постоянно реагировать на этот курс».

***Ограничения на валютном рынке в виде предельного отклонения курса купли-продажи наличной валюты от официального курса НБУ на уровне 1,5% и ограничения маржи на уровне 3% были введены Нацбанком осенью кризисного 2008 года. Эта норма была отменена со 2 декабря 2008 года.

Николай Ивченко, руководитель информационно-аналитического центра FOREX CLUB в Украине считает, что, скорее всего, с нового года курс доллара будет более гибким. «Правда, это не означает, что в Украине будет полностью свободный режим валютного курса. Таким режимом могут похвастаться только некоторые развитые страны. В Украине, вероятно, сохранится коридор колебания курса доллара. Возможно, он будет более широким, чем сейчас - не 5%, а 7 или 8%. И самое интересное, появится возможность изменения границ этого коридора как вверх, так и вниз», - отмечает эксперт.

По его мнению, к более гибкому режиму валютного курса Украина пока не готова. «Во-первых, страна продолжает оплачивать российский газ и внешнюю задолженность в иностранной валюте. Рост курса доллара приведет к удорожанию платежей по данным статьям в гривневом эквиваленте. К тому же, доля проблемной задолженности в банковском секторе остается на относительно высоком уровне», - пояснил Ивченко.

«Мы не ожидаем резкого роста курса доллара до конца 2012-го. Средний курс продажи наличного доллара к концу года, вероятно, будет находиться в границах 8,25–8,40 грн. В первой половине следующего года мы не ожидаем роста курса наличного доллара выше 8,61 грн., а на конец 2013 года прогнозируем на отметке 8,55 грн. Более гибкий режим валютного курса подразумевает возможность как роста курса доллара, так и его снижения. НБУ, вероятно, продолжит поддерживать гривню, и не даст ей существенно снизиться в цене. Это будет достигаться как за счет рыночных методов – интервенций из ЗВР, размещения еврооблигаций Украины, так и административных мер (продажа экспортной валютной выручки, законодательных ограничений на наличном валютном рынке). Также мы не исключаем, что Украина в конечном итоге возобновит сотрудничество с МВФ, что поддержит гривню», - считает эксперт.

Таким образом, власть настойчиво идет к своей цели - дедолларизация экономики и повышение статуса национальной валюты. Ручной механизм заработал, чтобы снять девальвационное давление на курс гривни, или проще – дабы «вымыть» валюту населения из-под матрасов, которую официально оценили в порядка 50 млрд долларов, не официально – в 80 млрд долл. Не забыли и про бизнес. Мерами для осуществления планов стали обязательная продажа валютной выручки экспортерами, переход к плавающему курсу (экс-глава НБУ Владимир Стельмах поднимал этот вопрос в 2008 году – расцвет кризиса, сейчас на этом настаивает МВФ), введение налога на продажу валюты (что по сей день остается под вопросом), принудительная конвертация валютных переводов, создание Комитета по противодействию проведению недобросовестных валютных операций, ожидаемое введение "бивалютной корзины", а также возвращение уголовной ответственности за «теневые» валютные сделки. При этом совершенно не учитывается, что попала валюта «в кровати» украинцев, так как у населения и бизнеса растут девальвационные и инфляционные страхи. А их провоцируют как внешние экономические риски, так и внутренние. Внутренние, конечно, «давят» сильнее. Это и рецессия в экономике, и отрицательный торговый рекорд, растущий дефицит бюджета, «прохладное» отношение к Украине инвесторов, неопределенность в сотрудничестве с МВФ, внешние долги, снижение объема золотовалютных резервов. То есть, безденежье. Отсюда и болезненная горячка на валютном рынке, интерес к курсу зашкаливает.

Настроение от советов НБУ: хуже некуда

Но Нацбанк опять-таки рекомендует больше обращать внимание на макропоказатели, нежели на курс.

Советник председателя правления «Альфа-Банка» Роман Шпек отмечает, что курс «интересует всех, потому что такая структура экономики и такое качество экономики, и цены привязаны...», хотя для бизнеса важно наличие реалистических макроэкономических прогнозов, в том числе, и прогноза по курсу национальной валюты, для планирования своей деятельности.

Обратимся к реалистичным прогнозам от власти. Так, премьер-министр Николай Азаров на днях заявил, что ВВП по итогам этого года может быть нулевым или даже отрицательным. «Мы ориентировались на экономический рост примерно в 3,5%. Хорошо, если будем иметь плюс по завершению года», - сказал он.

А по словам министра экономического развития и торговли Петра Порошенко, доходна часть госбюджета в текущем году выполнена вообще не будет на фоне резкого падения экспорта.

Что касается следующего года, что сначала Минэкономразвития снизило прогноз роста ВВП с ранее утвержденных 4,5% до 3,5%, а затем до 3,4%. Инфляция тоже изменила размер – вместо 5,9% уже планируют 4,8%. Объем номинального ВВП утвержден на уровне 1 триллион 576 млрд грн (на 252 млрд грн меньше, чем в 2012 году - 1 трлн 314 млрд грн).

Эксперты МВФ прогнозируют снижение золотовалютных резервов НБУ до 24 млрд долл. до конца года и сохранение тенденции в 2013-2014 годах (27% краткосрочного долга), что, конечно, отразится на отношении к нам инвесторов.

***За январь-октябрь т.г. резервы снизились почти на 16% - до 26,8 млрд долл. с 31,8 млрд долл. Этот объем является критическим для экономики Украины.

По мнению экспертов Фонда, негативным тенденциям будут способствовать как внутриэкономические проблемы - снижение экспортной выручки, риски оттока капиталов, так и объективные внешние риски. При этом дефицит платежного баланса в следующем году может составить 5,5% ВВП, преимущественно из-за большого объема импорта энергоносителей. Объем внешнего и внутреннего долга составит 65 и 35% ВВП, соответственно. Курс гривни переоценен в среднем на 8-13% и поэтому Фонд предлагает снизить курс нацвалюты к доллару на 13% для достижения бездефицитного платежного баланса.

Думаю, не стоит дальше приводить оценки международных финансовых институтов – только усугубится и так негативное настроение, если внять рекомендации Нацбанка ориентироваться не на курс, а на макропоказатели.

Елена Быстрицкая (УНИАН)

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