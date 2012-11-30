Украина предложила Германии сотрудничать в борьбе с финансовыми преступлениями

Представители налоговой милиции Украины предложили представителям Таможенной криминальной службы Германии рассмотреть проект соглашения о сотрудничестве в борьбе с финансовыми преступлениями.

Об этом сообщается на официальном сайте Государственной налоговой службы Украины.

Согласно сообщению, украинская сторона также предложила провести совместные с немецкими коллегами действия, направленные на ликвидацию схем уклонения от уплаты налогов и таможенных платежей. В ответ немецкая сторона высоко оценила стремление украинской налоговой милиции развивать международное сотрудничество, как один из компонентов противодействия финансовым преступлениям.

По мнению первого заместителя главы Госналогслужбы – начальника налоговой милиции Андрея Головача, налаживание тесных взаимоотношений с компетентными органами иностранных государств, которые реально противодействуют международной финансовой преступности, является одним из важнейших направлений работы налоговой милиции Украины.

Как сообщал УНИАН, на данном этапе налоговая милиция Украины активно сотрудничает с компетентными службами стран ЕС, СНГ, США, а также другими странами, которые активно развиваются и совершенствуются в направлении эффективного обеспечения экономической безопасности. Кроме того, в сентябре 2012 года А.Головач был избран председателем Координационного совета руководителей органов налоговых (финансовых) расследований стран СНГ.