Межбанк пятницы: закрытие торгов - 8,1740/8,1790 грн/долл.

В пятницу, 30 ноября, на межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками - 8,1730/8,1850, к 12:00 цены снизились 8,1680/8,1750. К закрытию торгов ценовые уровни поднялись 8,1740/8,1790 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2649/54, к 12:00 цены упали 0,2642/46. К закрытию цены откатились к уровню 0,2646/50. В России курс доллар-рубль понизился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов остался 30,8775 (-0,0300).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,2970/1,3025. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,6355/10,6580, к 12:00 цены ушли вниз 10,6130/10,6260. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH повысились 10,6275/10,6380.