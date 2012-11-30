Европейский центробанк и МВФ требуют от еврозоны реформ

Кризис еврозоны далек от завершения, и страны валютного блока должны консолидировать бюджеты и основать банковский союз, чтобы выйти на более стабильный путь, цитирует Reuters заявления руководителей Европейского центробанка и Международного валютного фонда.

Подчеркивая глубину проблем еврозоны, розничные продажи в Германии и потребительские расходы во Франции - первой и второй по величине экономиках еврозоны - снизились намного сильнее, чем ожидали аналитики. Данные о безработице в еврозоне свидетельствуют, что в октябре число людей, не имеющих работы, выросло на 173.000.

Выступая в Париже, президент ЕЦБ Марио Драги сказал, что кризис еврозоны, вероятно, продлится до середины следующего года.

"Мы еще не вышли из кризиса, - сказал Драги радиостанции Europe 1. - Восстановление большей части еврозоны наверняка начнется во второй половине 2013 года".

"Это правда, что бюджетная консолидация вызовет краткосрочное сокращение экономической активности, но эта бюджетная консолидация неизбежна", - добавил он.

ЕЦБ проведет ежемесячное заседание на следующей неделе и, как ожидается, оставит ключевую ставку неизменной, на рекордном минимуме 0,75% годовых. Экономисты расходятся во мнениях о том, сократит ли Центробанк стоимость заимствований в следующем году.

Драги подчеркнул, что ЕЦБ готов помочь в борьбе с кризисом путем неограниченной покупки суверенного долга в рамках нового плана скупки облигаций. Но пока Испания не попросит о помощи - необходимое условие для вмешательства ЕЦБ - банк не сможет использовать этот инструмент.

Выступая против новых антикризисных мер ЕЦБ, глава немецкого Бундесбанка Йенс Вайдманн сказал в четверг, что центробанки сделали больше, чем достаточно, чтобы побороть кризис, и сейчас пришла пора правительствам реформировать экономику и стабилизировать банковский сектор.

Драги, приехавший в Париж на конференцию финансовых лидеров, сказал, что правительствам еврозоны нужно поторопиться с созданием банковского союза, который должен охватывать все банки, чтобы избежать дробления сектора.

Его позиция ставит ЕЦБ, который возьмет на себя роль панъевропейского банковского контролера, в оппозицию Германии. Берлин утверждает, что единый банковский регулятор на базе ЕЦБ должен заниматься только самыми крупными банками блока.

Йорг Асмуссен, представитель ЕЦБ, участвующий в переговорах об углублении интеграции еврозоны и бывший заместитель министра финансов Германии, сказал в четверг, что новый европейский банковский контролер не будет полностью готов к работе ранее 2014 года.

Но глава Международного валютного фонда Кристин Лагард потребовала быстрого создания банковского союза, который имел бы возможность контролировать все банки еврозоны.

"Банковский союз кажется нам главным приоритетом", - сказала она на конференции финансовых лидеров в Париже, добавив, что бюджетная консолидация должна быть следующим приоритетом.

Экономическая ситуация в еврозоне остается неустойчивой, и правительства должны сохранять "разумные" темпы бюджетной консолидации, чтобы не сдерживать рост, добавила она.