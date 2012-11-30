Донецкая область сохраняет лидерство по объему зарплатных долгов

Донецкая область сохранила лидерство по объему долга по выплате заработной платы, который на ноябрь 2012 года составил 162,2 млн грн, сообщается на официальном сайте Государственной службы статистики.

Согласно данным Госстата, по сравнению с октябрем объем долга по зарплатам в Донецкой области сократился на 8,7 млн грн. Вместе с тем, это по-прежнему крупнейший объем долга по сравнению с другими регионами Украины.

Следом за Донецкой областью по объему долгов следуют Харьковская область (104,5 млн грн по состоянию на ноябрь при показателе в октябре 82,2 млн грн), Луганская область (72,0 млн грн на ноябрь и 76,5 млн грн в октябре), Киев (71,3 млн грн в ноябре и 82,0 млн грн в октябре), Сумская область (60,4 млн грн в ноябре и 61,7 млн грн в октябре), АР Крым (58,2 млн грн в ноябре при долге 58,9 млн грн в октябре), Львовская область (57,9 млн грн в ноябре при долге 59,9 млн грн в октябре), и Запорожская область (52,1 млн грн в ноябре при 60,6 млн грн в октябре). Наименьший объем долга зафиксирован в Ривненской области, который как и в октябре составил 1,6 млн грн.

Как сообщал УНИАН, задолженность по выплате заработной платы в Украине по состоянию на 1 ноября сократилась по сравнению с 1 октября на 3%, или 30 млн грн и составила 896,906 млн грн. Наиболее значительный объем задолженности зафиксирован в промышленности – 520,1 млн грн, строительстве – 100,2 млн грн, сфере операций с недвижимостью, инжениринга и предоставления услуг предпринимателям – 117,1 млн грн. Наименьший объем задолженности зафиксирован в сфере лесного хозяйства – 1,1 млн грн.