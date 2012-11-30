Дефицит платежного баланса Украины увеличился в 2 раза

Дефицит платежного баланса Украины за январь-октябрь 2012 года, по сравнению с соответствующим периодом 2011 года, увеличился в 1,9 раза - до 2,797 млрд долл.

Об этом сообщает Национальный банк Украины.

В октябре т.г. дефицит составил 1,999 млрд долл., что в 1,8 раза больше, чем в сентябре т.г., и на 27,7% больше, чем в октябре 2011 г.

По данным НБУ, дефицит текущего счета в октябре т.г. составил 1,619 млрд долл., сохранившись приблизительно на прошлогоднем уровне.

По данным НБУ, в октябре экспорт товаров составил 6,3 млрд долл., что на 8,1% больше, чем в октябре 2011 года. Рекордными за весь период статистических наблюдений были объемы экспорта продукции АПК: рост был обеспечен за счет экспорта зерновых культур (в три раза выше, чем в прошлом году) и масла и масличных культур (в 1,6 раза больше). Благодаря этому доля АПК в структуре экспорта товаров в октябре выросла до 32,6%.

В сообщении регулятора указывается, что стабильно высоким был экспорт продукции машиностроения (годовые темпы роста - 25,1%) благодаря значительному спросу со стороны России. По причине низкого спроса и цен на мировых товарных рынках экспорт металлургической продукции был на 19,7% меньше, чем в прошлом году.

Объемы импорта товаров составили 8,1 млрд долл., что на 3,4% выше, чем в октябре 2011 года. Рост был обусловлен значительным неэнергетические импортом (вырос на 9,7%) через поставки продукции АПК (выросли на 30,9%) и химической продукции (выросли на 16,3%).

Счет операций с капиталом и финансовых операций в октябре был сформирован с дефицитом в размере 380 млн долл. из-за высокого спроса на наличные средства в иностранной валюте со стороны населения. Одновременно с начала года сальдо капитального и финансового счета оставалось положительным - 8,3 млрд долл. (за соответствующий период прошлого года - 6 млрд долл.).

Чистый приток прямых иностранных инвестиций в октябре составил 391 млн долл.

Приток прямых иностранных инвестиций в Украину с начала года составил 6,4 млрд долл., что на 10,9% больше, чем за 10 месяцев 2011 года. В реальный сектор экономики было направлено 92% этих объемов.

В НБУ констатируют, что по причине усиления девальвационных ожиданий накануне выборов прирост наличной валюты вне банков в октябре увеличился до 1,9 млрд долл. Однако в целом за 10 месяцев 2012 года прирост наличной валюты составлял 7,3 млрд долл., что на 19,2% меньше, чем за соответствующий период прошлого года.

В октябре дефицит сводного платежного баланса был профинансирован за счет резервных активов, кроме того, состоялось очередное плановое погашение кредита МВФ в размере 408 млн долл. В результате международные резервы сократились до 26,8 млрд долл.

США, что обеспечивает финансирование импорта будущего периода в течение 3,0 месяца.

Справка УНИАН. Дефицит сводного платежного баланса Украины по итогам 2011 года составил 2,448 млрд долл. по сравнению с профицитом 5,031 млрд долл. за 2010 год.

Дефицит текущего счета увеличился до 9,280 млрд долл. (5,5% от ВВП) по сравнению с 3,018 млрд долл. (2,2% от ВВП) в 2010 году.

В 2011 году профицит финансового и капитального счета составил 6,8 млрд долл. (в 2010 году - 8 млрд долл.).