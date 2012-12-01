Закон о 15% налоге на продажу валюты может быть принят Радой 4 декабря

Законопроект о 15-процентном налоге на продажу валюты может рассмотреть парламент еще этого созыва на будущей неделе.

Об этом в интервью радио «Свобода» сказал народный депутат от Партии регионов, член Комитета ВР по вопросам финансов и банковской деятельности Василий Горбаль.

По его словам, после того, как Верховная Рада отказалась рассматривать этот вопрос, «было публичное заявление председателя правления Национального банка о том, что Национальный банк настаивает на принятии подобной нормы».

В.Горбаль не исключает, что к этому вопросу депутаты могут вернуться на последнем заседании действующего парламента, 4 декабря.

Как сообщал УНИАН, законопроект о введении 15% сбора был зарегистрирован в Верховной Раде 19 ноября. Однако 20 ноября ВР отложила его рассмотрение на неопределенный срок, поскольку его автор народный депутат Виталий Хомутинник отозвал законопроект.

При этом председатель Нацбанка Сергей Арбузов заявил, что НБУ будет настаивать на введении этого налога.

В Нацбанке отмечают, что введение налога на продажу валюты направлено, прежде всего, на борьбу со спекуляциями на наличном валютном рынке.

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