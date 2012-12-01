Реформа местного самоуправления предполагает уменьшение дотаций регионам - Ставнийчук

Разработанная в Администрации Президента Украины реформа местного самоуправления призвана вернуть полноценное самоуправление на уровне районов и областей и снизить количество дотационных регионов.

Об этом в статье для еженедельника "Зеркало недели. Украина" (1 – 7 декабря) пишет советник Президента, секретарь Конституционной ассамблеи Марина Ставнийчук.

По ее словам, реформой предлагается предоставить право областным, районным советам формировать собственные исполнительные органы, самостоятельно разрабатывать и выполнять перспективные, а не только ежегодные программы социально-экономического, культурного развития и районные и областные бюджеты.

«В случае осуществления такого перераспределения полномочий можно ожидать формирования дееспособного самоуправления на уровне региона, района и уменьшения количества глубоко дотационных территориальных общин», - отмечает М.Ставнийчук.

На сегодняшний день, по ее словам, большинство территориальных общин в сельских территориях не способны выполнять собственные полномочия, а дотационность 5419 местных бюджетов составляет свыше 70%, 483 территориальные общины на 90% содержатся за счет средств государственного бюджета.

По мнению М.Ставнийчук, если положение не изменится, «через пять лет мы будем иметь ситуацию, когда госбюджет на 70% будет финансировать решения местных проблем».

Читайте также:

Бюджетные деньги пропали в "казначейском треугольнике"

Госказначейство уверяет, что средств для выполнения плановых расходов бюджета достаточно