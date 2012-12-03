Реакция ВТО на пересмотр тарифов может осложнить переговоры Украины с ТС – Данилишин

Просьба стран - членов ВТО и США к Украине отозвать заявку о пересмотре тарифных обязательств может значительно осложнить переговорный процесс нашего государства с Таможенным союзом и полноценное существование в системе ЗСТ СНГ, считает бывший министр экономики Украины Богдан Данилишин.

Об этом он написал в своем комментарии в Facebook.

Он отметил, что это может произойти из-за того, что уровень тарифной защиты этих объединений значительно выше, чем у Украины, и без надлежащего ограничения может вредить их экономическим интересам.

«Украина должна быть заинтересована в полномасштабной имплементации в систему отношений Таможенного союза договорно-правовой базы ВТО и всеми возможными средствами содействовать активизации переговорного процесса относительно вступления членов союза в Организацию. Присоединение Украины к союзу является возможным только на условиях ВТО, что означает принятие странами - членами ТС условий Украины», - отметил он.

В настоящее время, убежден Б.Данилишин, гармонизация таможенных тарифов Украины и Таможенного союза невозможна, учитывая расписание тарифных обязательств Украины, которое является неотъемлемой частью Закона Украины “О ратификации Протокола о вступлении Украины во Всемирную торговую организацию”, принятого Верховной Радой Украины 10.04.2008 за № 250-VI. Подача заявки в ВТО относительно пересмотра тарифных обязательств была одной из попыток унификации этого процесса.

Также, по мнению Б.Данилишина, заявка Украины во Всемирную торговую организацию о пересмотре тарифных обязательств свидетельствует об отсутствии системной внешнеэкономической политики страны и является беспрецедентным случаем в практике торгово-экономических переговоров.

«Негативная реакция государств - членов ВТО на возможный единоличный пересмотр тарифных обязательств Украины может привести к применению санкций ограничительного характера (не только тарифных) по отношению к Украине, следствием чего может стать ухудшение ситуации с экспортом, выдвижение требований к Украине относительно применения компенсационных механизмов, инициирование странами - членами ВТО обсуждения выполнения Украиной обязательств в рамках ВТО», - считает экс-министр.

Вместе с тем, он отмечает, что Украина не полностью предприняла меры для того, чтобы избежать возможных негативных последствий присоединения к ВТО.

«Всего нельзя было предусмотреть сразу. Но ВТО имеет соответствующие механизмы для исправления ситуации, что, на взгляд страны - члена ВТО, грозит ее национальным и торгово-экономическим интересам. Для того, чтобы говорить о влиянии или вреде от вступления Украины в ВТО, нужно понимать и видеть внутреннюю структуру экономики Украины, политические и бизнесовые интересы правящих кругов. Они (власть Украины – УНИАН) говорят о реформах и модернизации, но не заинтересованы в них. Реформы – это изменение структуры экономики, ликвидация сырьевой ориентации экспорта, а, значит, и сверхдоходов олигархов», - считает Б.Данилишин.

Как сообщал УНИАН, Украина обратилась в ВТО с информацией о намерении повысить импортные пошлины на 371 товарную линию. Это обращение вызвало обеспокоенность торговых партнеров Украины в ЕС и США.

26 ноября участники Совета по торговле товарами ВТО (23 участника) на своем заседании приняли заявление, в котором призывают Украину отозвать свою заявку на пересмотр тарифных ставок. Участникам Совета, согласно заявлению, не понятно, какими будут компенсационные мероприятия со стороны Украины. Кроме того, их тревожит недостаточная прозрачность со стороны Украины в этом вопросе. Заявление подписали крупнейшие государства – участники ВТО, включая США, страны ЕС и Китай.

Украина стала полноправным 152-м членом Всемирной торговой организации 16 мая 2008 года. Через три года после получения членства в ВТО страны могут в течение еще 3 лет изменять условия, принятые при подписании соглашения о членстве в этой организации.