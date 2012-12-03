Объем проблемных кредитов за 10 месяцев сократился на 12 млрд грн

За 10 месяцев текущего года объем негативно классифицированных кредитов (безнадежные и сомнительные) уменьшился на 12 млрд грн.

Об этом сообщает «Зеркало недели» со ссылкой на слова директора департамента методологии банковского регулирования и надзора Национального банка Украины Натальи Иваненко.

«Банковская система увеличивает свои активные и пассивные операции. Пусть темпы кредитования недостаточно высоки, но абсолютный прирост кредитов за год - 25 млрд грн - это все-таки цифра хорошая. Банковский сектор демонстрирует увеличение доверие и со стороны населения. С начала года объем депозитов физических лиц увеличился на 45 млрд грн», - сказано в сообщении.

По словам Н.Иваненко, именно благодаря совокупности вышеперечисленных факторов банковская система за 10 месяцев получила прибыль 3,8 млрд грн.

«Стабильность банковского сектора не вызывает у нас сомнений. Есть, конечно, ряд факторов, которые влияют на его состояние - нельзя быть оторванными от ситуации и на внутреннем рынке, и на внешних рынках. Но в целом состояние нормальное», - резюмировала директор департамента методологии банковского регулирования и надзора НБУ.

Как сообщал УНИАН, международное рейтинговое агентство Fitch Ratings считает, что пока украинским банкам не удалось добиться заметного прогресса в сокращении объемов проблемных кредитов, доля которых в портфеле банков остается на уровне 45-50%.

По данным Fitch Ratings, уровень потенциально проблемных и реструктуризированных кредитов на конец 2011 года составлял 46% против 57% на конец 2010 г.

Справка УНИАН. По данным Национального банка Украины, объем просроченной задолженности по кредитам украинских банков с начала 2012 года сократился на 3,4% (на 2,68 млрд грн) и на 1 сентября составил 76,614 млрд грн.

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