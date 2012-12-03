Торги по доллару на межбанке в понедельник открылись ростом котировок

В понедельник, 3 декабря, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 8,1750/8,1850 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту снизились – 0,2644/0,2649, котировки по евро-гривне ушли вверх – 10,6560/10,6710. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар продолжают повышаться – 1,3034/1,3036 (пятница — 1,3014/1,3016).

В пятницу Нацбанк вышел на рынок с покупкой доллара по курсу 7,9930.