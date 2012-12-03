6 декабря Рада рассмотрит проект бюджета на 2013 год

Председатель Верховной Рады Украины Владимир Литвин предлагает 6 декабря провести заседание парламента для принятия государственного бюджета на 2013 год.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на заседании Согласительного совета лидеров фракций и председателей парламентских комитетов.

В.Литвин отметил, что сегодня правительство внесет в Верховную Раду проект бюджета на 2013 год. По его словам, необходимо, чтобы завтра ВР рассмотрела «предложения правительства к госбюджету, то есть представление госбюджета».

В.Литвин отметил, что после этого профильному комитету парламента нужно поручить проработать проект закона о госбюджете на 2013 год с тем, чтобы в четверг, 6 декабря, рассмотреть его на пленарном заседании.

По его словам, в четверг будет рассматриваться только один вопрос – проект госбюджета на 2013 год.

Ранее предусматривалось, что последнее заседание парламента состоится завтра, 4 декабря.

Как сообщал УНИАН, в сентябре с.г. Кабинет министров подал в Верховную Раду проект бюджета на 2013 год, который был рассчитан, исходя из прогноза темпов роста ВВП на уровне 4,5%, инфляции – 5,9%. Впоследствии документ был возвращен правительству на доработку.

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