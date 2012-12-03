Пара EUR/USD на текущей неделе может укрепить свои позиции - Forex Club

Текущая неделя будет первой неделей нового месяца, а, следовательно, традиционно очень богатой на макроэкономические отчеты, способные оказать значительное влияние на позиции доллара США, определив его перспективы на весь декабрь, прогнозируют аналитики FOREX CLUB в Украине.

Как отмечают аналитики, макроэкономическая статистика из США в последнее время носила достаточно позитивный характер, сигнализируя о том, что крупнейшая экономика мира стоит на траектории устойчивого роста. Однако растущий уровень напряженности вокруг проблемы «фискального обрыва» имеет все шансы подкосить деловой оптимизм, что может негативно сказаться на индексах менеджеров по закупкам. В свете истечения сроков действия «Операции твист» и в преддверие очередного заседания FOMC данные по уровню безработицы могут оказаться для инвесторов серьезным раздражителем. Уровень занятости по последним замерам составлял 7,9% и любые негативные сюрпризы могут спровоцировать ФРС на дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики.

Для пары EUR/USD самыми важными событиями недели станут итоги очередного заседания Управляющего Совета ЕЦБ 6 декабря, а также результаты аукционов по размещению долгосрочных облигаций правительством Испании 5 декабря. Ухудшающаяся макроэкономическая статистика из региона может спровоцировать дополнительное снижение учетной ставки с целью оказать положительное влияние на деловой оптимизм. Наличие позитивных новостей способно продолжить укрепление евро. По прогнозам аналитиков FOREX CLUB в Украине, преодоление EUR/USD сопротивления 1,30 может двинуть котировки пары в область 1,3150.

Неделя станет также очень насыщенной и для британской валюты. В первые три дня Markit представит отчеты по индексам PMI в промышленности, строительстве и сфере услуг, а Банк Англии 6 декабря огласит итоги очередного заседания. Ситуация в британской экономике сейчас очень туманна. Данные по ВВП за третий квартал были хорошими, а вот текущая статистика дает основания ожидать отрицательных темпов роста в четвертом квартале. С точки зрения технического анализа позитивные известия могут двинуть пару в область 1,62, а негативные – к отметке 1,59.

Японская иена в отсутствие важных новостей имеет все шансы продолжить снижение. Целью движения для пары USD/JPY может стать отметка 84.15.