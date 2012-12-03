В парламент внесен законопроект о 10-процентном сборе с валютных операций

Председатель Верховной Рады Украины Владимир Литвин сообщил, что сегодня в парламент был внесен законопроект о 10-процентном сборе с операций с валютой.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции в ВР.

По словам В.Литвина, автором данного законопроекта является внефракционный народный депутат Валерий Шаманов.

При этом глава ВР отметил, что на данный момент в парламенте нет необходимости количества голосов народных депутатов для принятия решения о введении сбора с валютных операций.

Как сообщал УНИАН, 19 ноября в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно операций с иностранной валютой», которым предлагалось ввести 15% сбора в Пенсионный фонд с суммы операций по продаже наличной валюты. Впоследствии автор проекта Виталий Хомутынник отозвал его.

20 ноября Верховная Рада отложила рассмотрение этого законопроекта на неопределенный срок.

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