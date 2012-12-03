Инфляция в Беларуси с начала года составила 19,8%

Минск. В Беларуси рост потребительских цен с начала 2012 года составил 19,8%.

Об этом сообщает Национальный статистический комитет Беларуси.

По информации Белстата, за январь-октябрь т.г. цены увеличились на 18,1%, с 1 по 27 ноября – на 1,7%.

Согласно сообщению, наибольший прирост цен с начала месяца отмечен на пшеничную муку (8,3%), манную крупу (4,9%), макаронные изделия (3,7%), табачные изделия (3,4%), мясные консервы, сухие молочные смеси для детского и диетического питания, хлеб и хлебобулочные изделия, животные жиры, чай, алкогольные напитки (2,2-2,9%), говядину (кроме бескостного мяса), синтетические моющие средства (2,9%), мебель (2,5%), отопление (50,8%), проезд поездом международного сообщения (8,3%), бытовые услуги (3,3%), услуги связи (2,4%).

Также подорожали помидоры – на 19,2%, огурцы – на 13,6%, картофель – на 4,8%, яблоки – на 17,6%, цитрусовые – на 1,7%.

При этом цены на морковь снизились на 7,4%, репчатый лук – на 6,8%, белокочанную капусту – на 6,5%, свеклу – на 5%, бананы – на 4,6%.

Справка УНИАН. По итогам десяти месяцев 2012 года Беларусь заняла первое место по росту цен среди стран постсоветского пространства.

В 2011 году потребительские цены в стране увеличились на 108,7%. Резкий скачок инфляции в 2011 году обусловлен почти трехкратной девальвацией белорусского рубля в условиях сохраняющейся высокой зависимости белорусской экономики от импорта.

В нынешнем году белорусские власти рассчитывают удержать рост цен в пределах 19-22%. Для этого за оставшееся до нового года время цены должны увеличиться не более чем на 1,6%.

В 2013 году инфляцию планируется снизить до 12%.