В Раде нет голосов для введения валютного сбора

На данный момент в парламенте нет необходимости количества голосов народных депутатов для принятия решения о введении сбора с валютных операций.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель Верховной Рады Украины Владимир Литвин заявил на пресс-конференции.

По его словам, сегодня ему подали законопроект о введении 10-процентного сбора с валютных операций.

В.Литвин отметил, что «обмен мнениями по этому поводу с представителями фракций показал, что сегодня, на этот момент, голосов для принятия такого решения нет».

В свою очередь, лидер фракции Партии регионов Александр Ефремов подчеркнул: «Сегодня утром вели довольно острую дискуссию по данному вопросу во фракции, и по-прежнему у нас остается много вопросов, поэтому сказать, что этот законопроект в ближайшее время имеет перспективы принятия, я бы такого не сказал».

Как сообщал УНИАН, 19 ноября в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно операций с иностранной валютой», которым предлагалось ввести 15% сбора в Пенсионный фонд с суммы операций по продаже наличной валюты. Впоследствии автор проекта Виталий Хомутынник отозвал его.

20 ноября Верховная Рада отложила рассмотрение этого законопроекта на неопределенный срок.

При этом глава Национального банка Сергей Арбузов заявил, что Нацбанк намерен настаивать на введение налога. В НБУ подчеркивают, что введение налога на продажу валюты направлено прежде всего на борьбу со спекуляциями на наличном валютном рынке.

Сегодня, 3 декабря, председатель Верховной Рады Украины Владимир Литвин сообщил, что в парламент был внесен законопроект о 10-процентном сборе с операций с валютой.

Автором данного законопроекта является внефракционный народный депутат Валерий Шаманов.