В Киеве за 10 месяцев зарегистрировано 12 тыс. новых плательщиков НДС

Государственная налоговая администрация в Киеве за январь-октябрь 2012 года зарегистрировала 12 тыс. предприятий – плательщиков налога на добавленную стоимость (НДС), что на 46% больше аналогичного показателя прошлого года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГНС Киева со ссылкой на руководителя ведомства Ирину Носачеву.

По ее словам, рост количества плательщиков НДС стал результатом упрощения регистрационных процедур. В частности, только в октябре плательщиками НДС зарегистрировались 1486 субъектов хозяйствования, что на 37% больше, чем в октябре 2011 года.

Как сказано в сообщении пресс-службы, количество плательщиков НДС будет расти и дальше, а способствовать этому будет переход процедуры получения свидетельства плательщика НДС на электронную основу.

Как сообщал УНИАН, за январь-сентябрь текущего года количество плательщиков НДС, направляющих отчетность в электронном виде, в целом по стране достигла 98%. Общий объем перечисленного в бюджет налога на добавленную стоимость за январь-октябрь 2012 года составил 66,5 млрд грн, что на 3,3 млрд грн больше прошлогоднего показателя.