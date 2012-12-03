Для принятия госбюджета нужно «искать голоса» - Литвин

Председатель Верховной Рады Украины Владимир Литвин сообщил, что для принятия государственного бюджета на 2013 год необходимо «искать голоса».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции после Согласительного совета парламента.

На вопрос, есть ли необходимые 226 голосов депутатов для принятия госбюджета, В.Литвин ответил: «Нужно сначала посмотреть на содержание бюджета, на основные его параметры и, конечно, нужно голоса искать».

В.Литвин также сообщил, что Кабинет министров сегодня в 17.00 передаст в парламент проект госбюджета на 2013 год в количестве 500 экземпляров.

По его словам, депутаты понимают, что проект бюджета «настолько сложный документ, что рассматривать что-то кроме него не стоит».

Как сообщал УНИАН, на заседании Согласительного совета лидеров фракций и председателей парламентских комитетов В.Литвин предложил завтра на заседании парламента лишь рассмотреть проект государственного бюджета на 2013 год и заслушать выступления народных депутатов, а в четверг, 6 декабря, принять госбюджет и после того закрыть последнюю сессию Верховной Рады шестого созыва.