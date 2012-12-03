Депутаты предлагают ввести пенсионный сбор с продажи валюты для физ- и юрлиц

В Верховной Раде зарегистрированы два законопроекта, которыми предлагается ввести сборы в Пенсионный фонд с операций по продаже наличной иностранной валюты как с физических, так и с юридических лиц.

Законопроектом №11470-1, автором которого является народный депутат Андрей Павловский, предлагается ввести 15% пенсионный сбор с операций по продаже наличной валюты

“С целью ограничения валютных махинаций юридических лиц, представляющих угрозу стабильности пенсионной системы и курса национальной валюты, предполагается отчисление юридическими лицами в Пенсионный фонд Украины при осуществлении операций по продаже иностранной валюты за наличную гривню сбора в размере 15 процентов от суммы операции”, - говорится в объяснительной записке к законопроекту.

При этом не уточняется, подпадают ли под действие указанной нормы коммерческие банки.

Также в парламенте зарегистрирован законопроект №11470 о введении 10% сбора в Пенсионный фонд Украины с суммы операций по продаже наличной иностранной валюты физическими лицами. Автором документа является народный депутат Валерий Шаманов.

Напомним, 15 ноября законопроект о введении пенсионного сбора с операций по продаже наличной валюты с физических лиц уже был зарегистрирован в Верховной Раде. Тогда предлагалось установить ставку сбора на уровне 15%. Однако, документ не выносился на рассмотрение в сессионный зал, так как его автор народный депутат Виталий Хомутынник отозвал законопроект.

В законопроекте под авторством В.Шаманова, как и в предыдущем варианте документа по введению сбора, предусмотрено, что освобождаются от его уплаты операции физлиц по продаже полученной из-за границы валюты в сумме, не превышающей в гривневом эквиваленте 150 тыс. грн в течение календарного месяца.

Предлагается также, чтобы норма о сборе не распространялась на операции по продаже инвалюты, которая снимается с депозитного счета срочностью не менее 30 дней, а также, полученной при выплате купонного дохода и от продажи или погашения казначейских обязательств, облигаций внутреннего государственного займа, номинированных в иностранной валюте.

Как сообщалось, в понедельник лидер парламентской фракции Партии регионов Александр Ефремов дал понять, что на сегодня нет голосов для принятия решения о введении пенсионного сбора на операции с продажи валюты.

О негативных последствиях в случае введения такого сбора также высказались Сергей Тигипко и Петр Порошенко.

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