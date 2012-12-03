Банк «Финансовая инициатива» выпустит пятилетние облигации на 450 млн грн

Столичный банк «Финансовая инициатива» с 14 декабря 2012 года планирует начать первичную продажу пятилетних процентных облигаций на общую сумму 450 млн грн по номиналу, говорится в имеющемся в распоряжении УНИАН проспекте эмиссии.

Привлекаемые средства будут направлены банком на увеличение своего кредитно-инвестиционного портфеля и кредитование сельскохозяйственных предприятий. Первичное размещение облигаций среди юридических и физических лиц будет проводиться на Фондовой бирже ПФТС.

Эмитент планирует выпустить 450 000 простых именных облигаций номиналом 1 000 грн. Купон по этим долговым бумагам будет выплачиваться ежеквартально, на первый купонный период ставка доходности установлена на уровне 19% годовых.

Условия выпуска предусматривают возможность оферты: в марте и декабре 2013 года, а также в декабре 2014, 2015 и 2016 годов.

Эмитент планирует погасить свой облигационный заем 8-9 декабря 2017 года.

Как сообщал ранее УНИАН, в январе-сентябре 2012 года банк «Финансовая инициатива» увеличил чистую прибыль на 3,5%, по сравнению с аналогичным периодом 2011 года, – до 916 тыс. грн. Согласно отчету, в III квартале 2012 года банк получил 0,302 млн грн чистой прибыли против 0,288 млн грн за аналогичный период 2011 года.

Активы банка в январе-сентябре 2012 года выросли на 8,7% и на 1 сентября составили 9,977 млрд грн, обязательства на 11% – до 8,068 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов сократилась - на 4,8% – до 7,96 млрд грн, собственный капитал – вырос на 0,05% – до 1,9 млрд грн.

Уставный капитал банка в январе-сентябре 2012 года не изменился и составляет 1,85 млрд грн.

Коммерческий банк «Финансовая инициатива» был основан в 2005 году. Как говорится в проспекте эмиссии, 100% акций банка принадлежат ООО «Инвест-Сервис».