На межбанке торги закрылись котировками 8,1800/8,1850 грн/долл.

В понедельник, 3 декабря, на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками 8,1750/8,1850, к 12:00 цены повысились 8,1820/8,1855. К закрытию торгов ценовые уровни откатились к следующим значениям 8,1800/8,1850 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2644/49, к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 0,2645/49. К закрытию цены понизились 0,2644/48. В России курс доллар-рубль повысился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов остался 30,9375 (+0.0600).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,2975/1,3045. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,6560/10,6710, к 12:00 цены ушли вверх 10,6680/10,6765. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH понизились 10,6665/10,6770.