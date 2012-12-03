Яценюк: отправленное в отставку правительство не имеет права подавать бюджет

Председатель совета Объединенной оппозиции «Батьківщина» Арсений Яценюк подчеркивает, что Кабинет министров Украины, который Президент отправил в отставку, не имеет права вносить на рассмотрение Верховной Рады проект государственного бюджета.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.Яценюк заявил сегодня на брифинге.

«В соответствии с частью 3 статьи 155 Регламента Верховной Рады, в том случае, если правительство отправлено в отставку, такое правительство не имеет права подавать проект закона о государственном бюджете», - сказал он.

А.Яценюк отметил, что исключительно новое правительство сможет подать в парламент соответствующий проект закона.

«Поэтому пусть они сначала почитали бы законы, а затем делали политические заявления, что они собираются этим парламентом голосовать финансовый документ на следующий год, ответственность за который будет нести новый парламент и новое правительство», - сказал А.Яценюк.

Как сообщал УНИАН, сегодня на заседании Согласительного совета лидеров фракций и председателей парламентских комитетов председатель ВР Владимир Литвин предложил завтра на заседании парламента лишь рассмотреть проект государственного бюджета на 2013 год и заслушать выступления народных депутатов, а в четверг, 6 декабря, принять госбюджет, и после того закрыть последнюю сессию Верховной Рады шестого созыва.

Он также сообщил, что в 17.00 проект госбюджета должен быть подан в ВР.

В то же время сегодня Президент Виктор Янукович подписал указ «Об отставке премьер-министра Украины и Кабинета министров Украины». Премьер-министр Николай Азаров написал заявление об отставке в связи с избранием народным депутатом Украины.