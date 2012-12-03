Испания попросила у ЕС 39,5 млрд евро помощи

Испания в понедельник попросила Европу предоставить ей средства в размере 39,5 миллиарда евро (51,4 миллиарда долларов), необходимые для рекапитализации банковского сектора, говорится в сообщении министерства экономики страни, сообщает Reuters.

После появления этой новости евро подскочил к доллару до шестинедельного максимума 1,3073 долл.

Эти деньги - 37 миллиардов евро для четырех национализированных банков Bankia, Catalunya Banc, NCG Banco и Banco de Valencia и 2,5 миллиарда евро для так называемого "плохого банка" - должны быть переведены в фонд помощи банкам FROB приблизительно 12 декабря.

Ожидается, что министры финансов еврозоны одобрят этот перевод вечером в понедельник, когда соберутся в Брюсселе на ежемесячное заседание.