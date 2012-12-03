Обновление Кабмина может положительно сказаться на переговорах с МВФ – эксперт

Отставку Кабинета министров не следует рассматривать как фактор возможной дестабилизации в стране, а обновление Кабинета министров может оказать положительное влияние на развитие ситуации, в том числе в отношении переговоров с МВФ. Такое мнение в комментарии УНИАН высказал заместитель генерального директора – директор политико-правовых программ Центра Разумкова Юрий Якименко.

«Отставка (правительства - УНИАН) - это больше процедурный шаг. Я бы не придавал этому большого значения. Это ведь не отставка по случаю неудовлетворительной работы… Будет новый Кабмин – независимо от персоналий. И возможно, это будет определенный плюс, в том числе в отношении переговоров с МВФ», - подчеркнул Ю.Якименко.

При этом он обратил внимание, что в нынешней ситуации выбор кандидатуры премьера также не несет большой политической нагрузки. «Источник государственной политики – Президент, а Кабмин - исполнительный орган. Поэтому роль правительственных персоналий сегодня - существенно ниже, чем раньше», - подчеркнул эксперт.

Он также отметил, что в нынешних условиях у Президента был выбор – отправлять ли в отставку отдельных министров или уволить правительство в целом. «Был принят вариант, когда Кабмин может быть переформатировать в целом. Это шанс подвести итоги предыдущего периода, шанс начать новый отсчет - с нового состава Верховной Рады, нового правительства. За этим последует новое содержание политики, новые инициативы Президента, которые могли бы реализовать новый состав правительства и новый парламент», - сказал Ю.Якименко.

Анализируя возможные кандидатуры на должность премьер-министра, Ю.Якименко обратил внимание на два сценария развития ситуации – краткосрочный, связанный с продлением полномочий Н.Азарова на должности премьер-министра, и долгосрочный, связанный с приходом на должность нового человека. Ю.Якименко, в частности, отметил: «Если на должности премьер-министра остается Н.Азаров, значит, главным заданием Президента является обеспечение стабильности и удержания страны от серьезных кризисных явлений на короткий период с тем, чтобы далее провести еще одну ротацию Кабмина и реализовывать более прорывные вещи. Если же на должность премьера будут претендовать другие кандидатуры, значит, новым министрам изначально будут ставиться более долгосрочные цели», - уверен эксперт.

При этом он еще раз подчеркнул, что последнее слово в кадровой политике остается за Президентом.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор Янукович 3 декабря подписал указ «Об отставке премьер-министра Украины и Кабинета министров Украины». Как указывается в документе, «руководствуясь статьей 115 Конституции Украины и в соответствии с пунктом 9 части первой статьи 106 Конституции Украины, постановляю: принять отставку премьер-министра Украины Азарова Николая Яновича, следствием которой является отставка всего состава Кабинета министров Украины».

При этом эксперты убеждены, что отставка Кабмина - скорее вынужденная мера. В частности, по мнению политолога Тараса Березовца, Президент Украины В.Янукович вынужден обновить состав правительства в связи с подготовкой к предстоящим президентским выборам, намеченным на 2015 год, и, по сути, сделать из Кабмина свой избирательный штаб. «Янукович отправил в отставку весь состав Кабмина намеренно. Таким образом, он подвел черту под всеми обязательствами перед «старыми донецкими», Ахметовым, Фирташем. Теперь он заводит новую команду и с чистого листа начинает формирование нового состава Кабинета министров. А следующий состав Кабмина – это избирательный штаб кампании 2015 года. Янукович начинает эту кампанию уже сейчас», - отметил Т.Березовец.

В свою очередь, глава правления Института экономических исследований и политических консультаций Игорь Бураковский утверждает, что экономические вызовы, стоящие перед страной, вынуждают идти на обновление правительства и вновь констатировать необходимость реформ. «Сама по себе отставка правительства – логична с юридической точки зрения. Чтобы люди вернулись на работу в правительство, они должны принять присягу, а принять присягу они смогут только тогда, когда будут освобождены с предыдущего места работы. Однако на сегодня перед страной стоят вызовы, которые надо решать любому составу правительства. Мы возвращаемся к теме реформ. То ли это будет скорректированный пакет реформ Президента, то ли общий, совместно выписанный пакет реформ – трудно сказать. В любом случае надо будет что-то делать», - подчеркнул эксперт.

Участники фондового и валютных рынков также обратили внимание на то, что отставка Кабмина не окажет негативного влияния на экономику страны.

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