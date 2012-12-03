Минфин обнародует текст Конвенции с Кипром только после ее ратификации в Раде

Министерство финансов Украины отказалось обнародовать текст Конвенции между Украиной и Кипром «Об избежании двойного налогообложения и предотвращении налоговых уклонений относительно налогов на доходы», а также Протокола к ней, подписанных 8 ноября 2012 года, вплоть до момента ратификации документа в Верховной Раде Украины. Такая позиция министерства изложена его пресс-службой в ответ на запрос УНИАН о получении текста Конвенции.

В ответе, в частности, говорится, что депозитарием международных договоров, включая оригиналы и копии, является Министерство иностранных дел. «Вместе с тем, с целью осуществления всех внутригосударственных процедур, необходимых для того, чтобы Конвенция набрала силу, Министерство финансов разработает проект распоряжения Кабинета министров о подаче Конвенции на ратификацию в Верховную Раду и проект закона о ратификации Конвенции и Протокола к ней, после чего текст соответствующего международного договора будет опубликован в официальных печатных изданиях Украины», - сказано в ответе пресс-службы Минфина.

Как сообщал УНИАН, 8 ноября Кабинет министров Украины подписал с правительством Республики Кипр Конвенцию об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов на доходы, согласно которой Украина намерена отказаться от 30-летней практики предоставления налоговых льгот компаниям, зарегистрированным в этой стране. Новая Конвенция между Украиной и Кипром заменит действующее Соглашение между правительством СССР и правительством Республики Кипр об избежании двойного налогообложения доходов и имущества, подписанное еще 29 октября 1982 года. Министр финансов Юрий Колобов, подписавший Конвенцию от имени Украины, отметил, что Конвенция будет давать украинскому бюджету ежегодно дополнительно один миллиард гривен.