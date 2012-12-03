Кабмин внес в парламент проект закона о госбюджете на 2013 год

Кабинет министров Украины внес на рассмотрение парламента проект закона «О Государственном бюджете Украины на 2013 год».

В Верховной Раде Украины законопроект зарегистрирован под №11000.

В данное время текст документа недоступен для просмотра.

На сайте ВР указывается, что законопроект передан на рассмотрение руководству.

Как сообщал УНИАН, сегодня на заседании Согласительного совета лидеров фракций и председателей парламентских комитетов председатель ВР Владимир Литвин предложил завтра на заседании парламента лишь рассмотреть проект государственного бюджета на 2013 год и заслушать выступления народных депутатов, а в четверг, 6 декабря, принять госбюджет, и после того закрыть последнюю сессию Верховной Рады шестого созыва.

В сентябре т.г. Кабинет министров подал в Верховную Раду проект бюджета на 2013 год, который был рассчитан, исходя из прогноза темпов роста ВВП на уровне 4,5%, инфляции – 5,9%. Впоследствии парламент вернул документ на доработку.