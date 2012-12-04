Кабмин предлагает принять госбюджет-2013 с дефицитом 3,2% ВВП

Кабинет министров Украины предлагает Верховной Раде Украины принять закон о Государственном бюджете Украины на 2013 год с предельным объемом дефицита 50,4 миллиарда гривень, что составляет 3,2% от прогнозируемого на 2013 год номинального ВВП в объеме 1,576 триллиона гривень.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в поданном правительством на рассмотрение ВР проекте Госбюджета.

Как сообщал ранее УНИАН, Кабинет министров Украины 12 сентября утвердил проект закона Украины «О Государственном бюджете на 2013 год», исходя из прогнозного роста ВВП на уровне 4,5%. Проект бюджета-2013 рассчитан, исходя из утвержденных правительством еще в 2011 году макропоказателей, в частности: рост ВВП – 4,5%, показатель номинального ВВП – 1,688 трлн грн, инфляция – 5,9%.

Председатель Верховной Рады Украины Владимир Литвин 15 сентября вернул правительству на доработку проект государственного бюджета на 2013 год.

Ранее премьер-министр Украины Николай Азаров говорил, что правительство рассчитывает на принятие бюджета 2013 года до конца ноября.

3 декабря на заседании Согласительного совета лидеров фракций и председателей парламентских комитетов председатель ВР Владимир Литвин предложил во вторник, 4 декабря, на заседании парламента лишь рассмотреть проект государственного бюджета на 2013 год и заслушать выступления народных депутатов, а в четверг, 6 декабря, принять госбюджет и после этого закрыть последнюю сессию Верховной Рады шестого созыва.

По словам лидера фракции Партии регионов Александра Ефремова, проект государственного бюджета на 2013 год предусматривает курс доллара 8,5 грн/долл., инфляцию 0 более 6%, ВВП – 3,6%.

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