Госналогслужба: детские новогодние подарки не облагаются налогом

Государственная налоговая служба Украины сообщает, что детские новогодние подарки, приобретенные компаниями за счет собственных средств для детей своих работников, стоимостью до 536,5 грн, налогом на доходы физических лиц не облагаются.

Как говорится в сообщении пресс-служба ГНСУ, если же стоимость подарка превышает 536,5 грн, то он облагается по ставке 15% или 17%.

Вместе с тем, отмечают в налоговой, подарки предоставляются физическим лицам, а следовательно, при их выдаче предприятию следует отразить в налоговом расчете суммы дохода, начисленного (уплаченного) в пользу налогоплательщиков, и суммы удержанного с них налога по форме № 1ДФ по признаку «160» стоимость новогодних подарков, предоставленная в размере, не превышающем 50 процентов минимальной заработной платы, и по признаку «126» в случае превышения такой суммы.