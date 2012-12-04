В 2013 году Украина планирует осуществить заимствования на 135,5 млрд грн

Украина в 2013 году планирует осуществить заимствования на уровне 135,530 миллиарда гривень для финансирования дефицита Госбюджета на уровне 50,432 миллиарда гривень.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в проекте закона о Государственном бюджете Украины на 2013 год, который подан правительством на рассмотрение Верховной Радой.

Внутреннее заимствование в 2013 году планируется осуществлять исключительно в общий фонд на уровне 92,863 млрд грн. Общая сумма внешних заимствований запланирована на уровне 42,668 млрд грн.

В следующем году погашение госдолга запланировано в сумме 81,068 млрд грн, в том числе погашение внутренних обязательств – 45,474 млрд грн, внешних – 35,595 млрд грн.

Сумма платежей по обслуживанию государственного долга на 2013 год прогнозируется в объеме 35,002 млрд грн, что на 5,41 млрд грн больше плана на 2012 год. В т.ч. обслуживание внутреннего госдолга составит 23,021 млрд грн, внешнего — 11,981 млрд грн.

Предельный объем государственного долга Украины на конец 2013 года планируется в сумме 483,032 млрд грн. Кроме того, в следующем году правительство планирует предоставить государственные гарантии на сумму в 50 млрд грн. Поступление от приватизации государственного имущества планируется в сумме 10,9 млрд грн.

Как сообщал ранее УНИАН, в поданном правительством на рассмотрение ВР проекте Госбюджета планируется предельный объем дефицита 50,4 миллиарда гривень, что составляет 3,2% от прогнозируемого на 2013 год номинального ВВП в объеме 1,576 триллиона гривень.

В сопроводительном документе к законопроекту указывается, что бюджет на 2013 год рассчитан исходя из таких прогнозных макроэкономических показателей: ВВП – 1,576 триллиона гривень, темпы роста ВВП – 3,4%, инфляция (декабрь к декабрю) – 4,8%, индекс цен производителей (декабрь к декабрю) – 5,5%, фонд оплаты труда – 482,3 миллиарда гривень.

Справка УНИАН. Предельный уровень дефицита госбюджета на 2012 год запланирован на уровне 25,130 млрд грн.

Согласно Среднесрочной стратегии управления государственным долгом на 2012-2014 гг., прогнозный объем заимствований в 2013 году прогнозный объем заимствований предполагался на уровне 82 млрд грн.

Государственный и гарантированный государством долг Украины в 2011 году вырос на 9% и на 31 декабря 2011 года составил 473,12 млрд грн., или 59,22 млрд долл.

Государственный и гарантированный государством долг Украины на 31 октября 2012 года составил 492,97 млрд грн, или 61,675 млрд долл., что на 0,6% меньше показателя на конец сентября 2012 года.

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