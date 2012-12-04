Торги на межбанке вторника открылись ростом котировок

Во вторник, 4 декабря, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись повышением котировок – 8,1805/8,1870 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту снизились – 0,2639/43, котировки по евро-гривне ушли вверх – 10,6830/10,6930. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар продолжают повышаться – 1,3059/61 (понедельник – 1,3034/36).

В понедельник, 3 декабря, Нацбанк на рынок не выходил.