Оппозиция требует ответа: почему потеряно 12 млрд долл. золотовалютных резервов

Фракции оппозиции требуют отчета в парламенте Кабинета министров о выполнении государственного бюджета текущего года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня с трибуны Верховной Рады заявил председатель совета ОО «Батькивщина», народный депутат Арсений Яценюк.

«Мы требуем, чтобы Азаров рассказал, почему Украина потеряла 12 млрд долларов золотовалютных резервов», - сказал А.Яценюк.

Он подчеркнул, что Украина уже во второй раз страдает от финансово-экономического кризиса. Кроме того, по словам А.Яценюка, премьер-министр Николай Азаров должен рассказать, каким образом этот Кабинет министров работает в течение двух последних лет без программы действий правительства.

Как сообщал УНИАН, вчера, 3 декабря, Президент Украины Виктор Янукович подписал указ «Об отставке премьер-министра Украины и Кабинета министров Украины». Премьер-министр Н.Азаров написал заявление об отставке в связи с избранием народным депутатом Украины.