Минфин: проект бюджета на 2013 год рассчитан исходя из оптимистического сценария

Проект Государственного бюджета Украины на 2013 год, который правительство передало на рассмотрение в парламент, рассчитан исходя из оптимистического сценария развития экономики.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил первый заместитель министра финансов Украины Анатолий Мярковский во время представления документа в сессионном зале парламента.

«Разработано и утверждено правительством два сценария развития экономики.., - сказал А.Мярковский. - …второй сценарий разработан с учетом возможного дальнейшего роста кризисных явлений в мировой экономике. Правительство взяло за основу первый сценарий, который предусматривает проведение соответствующих реформ в экономике и обеспечение большего роста экономики».

В своем выступлении А.Мярковский отметил, что правительство на сегодня считает оптимальным уровень предлагаемого дефицита госбюджета. При этом он отметил, что в случае принятия Верховной Радой предложенного правительством документа, по итогам І квартала 2013 года планируется пересмотр госбюджета.

Как сообщал УНИАН, проект Госбюджета на 2013 год рассчитан исходя из роста ВВП на уровне 3,4%, инфляции – 4,8 %, дефицита госбюджета – 3,2% ВВП.

Доходы Госбюджета на 2013 год предлагается установить на уровне 361,51 млрд грн, в том числе доходы общего фонда – 315,224 млрд грн. Расходы Госбюджета предлагается запланировать на уровне 410,661 млрд грн, в том числе расходы общего фонда – 363,65 млрд грн.

Предельный объем дефицита общего фонда Госбюджета планируется установить на уровне 44,535 млрд грн.