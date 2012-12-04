У Азарова нашли 1,37 млрд грн для местных бюджетов на выплату зарплат

Кабинет министров Украины предлагает Верховной Раде осуществить перераспределение бюджетных средств и увеличить объем дотаций местным бюджетам на 1 370,0 млн грн для выплаты зарплат работникам бюджетных учреждений и проведения расчетов за потребленные энергоносители и коммунальные услуги. Соответствующий законопроект (№ 11476) обнародован на официальном сайте Верховной Рады.

Как сказано в пояснительной записке к законопроекту, увеличение объемов дотаций будет осуществляться за счет перераспределения средств общего фонда государственного бюджета 2012 года.

«Принятие законопроекта даст возможность увеличить уровень обеспеченности местных бюджетов по расходам на оплату труда работников бюджетных учреждений и оплату энергоносителей с целью недопущения просроченной кредиторской задолженности по этим выплатам», - говорится в пояснительной записке.

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