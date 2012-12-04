Кабмин предлагает прожиточный минимум 1,108 тыс. грн, минималку - 1,147 тыс. грн

Кабинет министров Украины предлагает на 2013 год установить прожиточный минимум на одного человека в расчете на месяц в размере: с 1 января 2013 года – 1,108 тыс. гривень, с 1 декабря – 1,176 тыс гривень. Минимальную зарплату планируется установить на уровне 1,147 тыс. грн с 1 января и 1,218 тыс. грн - с 1 декабря.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в проекте Госбюджета на 2013 год, который правительство подало на рассмотрение ВР.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров предлагает Верховной Раде принять закон о Госбюджете Украины на 2013 год с предельным объемом дефицита 50,4 млрд грн, что составляет 3,2% от прогнозируемого на 2013 год номинального ВВП в объеме 1,576 трлн грн.

Доходы Госбюджета на 2013 год предлагается установить на уровне 361,51 млрд грн, в том числе доходы общего фонда – 315,224 млрд грн. Расходы Госбюджета предлагается запланировать на уровне 410,661 млрд грн, в том числе расходы общего фонда – 363,65 млрд грн.

Предельный объем дефицита общего фонда Госбюджета планируется установить на уровне 44,535 млрд грн.

В сопроводительном документе к законопроекту указывается, что бюджет на 2013 год рассчитан исходя из таких прогнозных макроэкономических показателей: ВВП – 1,576 триллиона гривень, темпы роста ВВП – 3,4%, инфляция (декабрь к декабрю) – 4,8%, индекс цен производителей (декабрь к декабрю) – 5,5%, фонд оплаты труда – 482,3 миллиарда гривень.

Справка УНИАН. Согласно закону о Государственном бюджете на 2012 год, с 1 октября 2012 г. прожиточный минимум в Украине составляет 1 060 грн. С 1 декабря он будет повышен до 1 095 грн.

Законом также установлена с 1 октября 2012 года минимальная заработная плата в месячном размере - 1 тыс. 118 грн. С 1 декабря размер минимальной зарплаты будет повышен до 1 134 грн; в почасовом размере: с 1 октября минимальная зарплата составляет 6,7 грн, с 1 декабря - 6,8 грн.