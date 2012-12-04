Минфин обещает, что до 1 января выплатят всю заработную плату бюджетникам

Первый заместитель министра финансов Украины Анатолий Мярковский обещает, что до 1 января будет выплачена вся заработная плата бюджетникам.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.Мярковский сказал на заседании парламента во время ответа на вопросы при представлении проекта бюджета на 2013 год.

«До 1 января мы выплатим всю заработную плату», - сказал он.

По его словам, по состоянию на 1 ноября ни в одном регионе задолженности по заработной плате нет». «Там, где есть проблемные вопросы финансового обеспечения, в этом году соответствующих местных бюджетов ресурсом предлагается сегодня рассмотреть на заседании ВР проект закона о внесении изменений в бюджет и дополнить его 1,4 млрд грн финансового ресурса для выплаты заработной платы», - подчеркнул А.Мярковский.

Однако в настоящее время в повестке дня не предусмотрено рассмотрение законопроекта о внесении изменений в закон Украины о государственном бюджете Украины на 2012 год.

Как сообщал УНИАН,Кабинет министров Украины предлагает Верховной Раде осуществить перераспределение бюджетных средств и увеличить объем дотаций местным бюджетам на 1 370,0 млн грн для выплаты зарплат работникам бюджетных учреждений и проведения расчетов за потребленные энергоносители и коммунальные услуги. Соответствующий законопроект (№ 11476) обнародован на официальном сайте Верховной Рады.

Как сказано в пояснительной записке к законопроекту, увеличение объемов дотаций будет осуществляться за счет перераспределения средств общего фонда государственного бюджета 2012 года.

«Принятие законопроекта даст возможность увеличить уровень обеспеченности местных бюджетов по расходам на оплату труда работников бюджетных учреждений и оплату энергоносителей с целью недопущения просроченной кредиторской задолженности по этим выплатам», - говорится в пояснительной записке.

Напомним, 19 ноября профсоюзы заявили, что для осуществления в 2012 году всех выплат бюджетникам не хватает около 10 млрд грн.

29 ноября во время всеукраинского селекторного совещания вице-премьер-министр Украины, министр социальной политики Сергей Тигипко заявил, что долги по зарплатам работникам бюджетной сферы будут ликвидированы в ближайшие недели.