Ситуация в еврозоне может снизить позиции пары EUR/USD - Forex Club

Ситуация в еврозоне может вернуть во вторник, 4 декабря, пару EUR/USD в район 1,30 с дальнейшей целью 1,2960, прогнозируют аналитики FOREX CLUB в Украине.

Как отмечают аналитики, для пары GBP/USD важными будут данные по деловой активности в строительном секторе, причем есть все шансы увидеть снижение показателя. Если индекс окажется ниже прогнозов, а особенно, если уйдет ниже 50-пунктного показателя, возможен откат пары в район 1,6040 с целью 1,60.

USD/JPY также остается во власти настроений из США. Тема политических баталий в Японии на время выдохлась, поэтому комментарии конгрессменов вновь выходят на первый план. Пара пока с неохотой опускается ниже отметки 82,00, однако и катализаторов для роста выше 82,50 нет. Скорее всего, этот диапазон будет наблюдаться в ближайшие дни.