Правительство хочет увеличить перечисления Нацбанка в бюджет до 16 млрд грн

Кабинет министров Украины предлагает увеличить сумму перечисления Национальным банком Украины средств в Государственный бюджет до 16 миллиардов гривен.

«Установить, что Национальный банк Украины в 2013 году ежеквартально перечисляет в Государственный бюджет Украины средства в сумме 4 миллиарда гривен на общую сумму не менее, чем 16 миллиардов гривен», – говорится в статье 15 проекта закона о Государственном бюджете Украины на 2013 год, который правительство подало в парламент.

Справка УНИАН. Согласно Закону “О Государственном бюджете Украины на 2012 год”, НБУ обязан перечислять в госбюджет средства ежеквартально на общую сумму не менее 11,238 млрд грн (в первичном варианте бюджета эта сумма была на уровне 9,6 млрд грн).

В 2011 году НБУ перечислил в госбюджет превышение сметных доходов над расходами в сумме 11,898 млрд грн, в 2010 году общие перечисления НБУ составили 15,547 млрд грн.

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