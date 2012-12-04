В 2013 г. планируют капитализацию «Ощадбанка» на 1,4 млрд грн, «Нафтогаза» – на 8 млрд грн

В 2013 году за счет выпуска облигаций внутреннего государственного займа планируется капитализация государственного «Ощадбанка» на уровне 1,4 миллиарда гривень.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил первый заместитель министра финансов Украины Анатолий Мярковский во вторник, 4 декабря, во время представления проекта закона о Государственном бюджете Украины на 2013 год в сессионном зале парламента.

«Проектом бюджета на 2013 год предусмотрена капитализация Аграрного фонда на 5 миллиардов гривень, «Ощадбанка» – на 1,4 миллиарда гривень, Украинского Дунайского пароходства – на 0,3 миллиарда гривень», – сказал А.Мярковский.

Кроме того, в сопроводительном документе к проекту Госбюджета указывается, что в 2013 году планируется осуществить выпуск ОВГЗ на сумму 8 миллиардов гривень с дальнейшим приобретением в государственную собственность в обмен на эти облигации акций дополнительной эмиссии НАК «Нафтогаз Украины».

Справка УНИАН. АО «Государственный сберегательный банк Украины» («Ощадбанк») зарегистрировано Национальным банком Украины 31 декабря 1991 года и на сегодняшний день входит в группу крупнейших банков Украины.

Активы банка на 1 октября 2012 года составляли 86,475 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов - 50,397 млрд грн, обязательства - 68,6 млрд грн, уставный капитал - 15,538 млрд грн, собственный капитал - до 17,874 млрд грн.

«Ощадбанк» в январе-сентябре 2012 года получил чистую прибыль 411,023 млн грн.

100% акций банка принадлежат государству.

НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально-интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.

8 июля 2009 года Кабинет министров решил увеличить уставный фонд НАК «Нафтогаз Украины» на 18,6 млрд грн за счет средств стабилизационного фонда, полученных от реализации облигаций внутреннего государственного займа.

«Нафтогаз» впоследствии начал продавать облигации или заключать сделки РЕПО с банками, что позволило ему оплатить закупку российского газа.

С тех пор уставный капитал НАК был увеличен до 49,84 млрд грн.

Постановлением №794-р от 17 октября Кабинет министров Украины разрешил Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» осуществлять операции с облигациями внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на условиях справедливой рыночной стоимости.

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