Законопроект о сборе с наличных валютных операций юрлиц отозван

Законопроект о введении 15-процентного пенсионного сбора с операций продажи наличной валюты отозван его автором, оппозиционным народным депутатом Андреем Павловским.

Об этом автор законопроекта заявил в интервью УНИАН.

«Вчера вечером я написал письмо Литвину о том, что я отзываю свой законопроект», - сказал А.Павловский.

По его словам, эта законодательная инициатива была подана им для того, чтобы показать всю абсурдность ситуации с введением пенсионного сбора на операции по продаже наличной валюты физическими лицами. Депутат уверен, что такой сбор должен взиматься с операций юридических лиц и банков в том числе, которые зачастую и являются крупнейшими спекулянтами на валютном рынке. Также А.Павловский уверен, что для увеличения поступлений необходимо ввести налог на операции с оффшорами.

Как сообщал УНИАН, в Верховной Раде зарегистрированы два законопроекта, которыми предлагается ввести сборы в Пенсионный фонд с операций по продаже наличной иностранной валюты как с физических, так и с юридических лиц.

Законопроектом №11470-1, автором которого является народный депутат Андрей Павловский, предлагается ввести 15% пенсионный сбор с операций по продаже наличной валюты.