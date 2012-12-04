С нового года Госналогслужба начнет принимать декларации о доходах в электронном виде

В соответствии с требованиями Налогового кодекса Украины с 1 января 2013 года Государственная налоговая служба начинает кампанию по декларированию доходов и внедряет услугу подачи декларации в электронном виде.

Об этом УНИАН сообщили в Госналогслужбе Киева.

Бланк декларации, согласно сообщению, размещен в разделе «Заполнение декларации об имущественном состоянии и доходах» веб-портала ГНС. Электронный экземпляр декларации можно распечатать и подать в налоговый орган или переслать в электронном виде, предварительно получив электронный ключ в Аккредитованном центре сертификации ключей ГНС Украины.

Как отмечается в сообщении ГНСУ, центры обслуживания налогоплательщиков работают по единому графику – до 20.00, кроме субботы и воскресенья, а Аккредитованный центр сертификации ключей предоставляет возможность предварительной записи на прием для получения электронных ключей.

Как сообщал УНИАН, в октябре ГНСУ заявила, что готова к введению в Украине системы всеобщего декларирования доходов, однако окончательное решение об этом должны принимать законодатели. На 1 июля 2012 года в органы ГНС декларации об имущественном состоянии и доходах, полученных в 2011 году, подали 624,6 тыс. граждан Украины. Общая сумма задекларированного гражданами дохода составила 36,6 млрд грн.