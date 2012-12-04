Доходы госбюджета в январе-ноябре выросли на 7,5%

Доходы государственного бюджета Украины в январе-ноябре 2012 года, по оперативным данным, составили 305,5 млрд грн, что на 7,5% больше показателя аналогичного периода 2011 года, говорится в сообщении Государственной казначейской службы Украины (Госказначейство).

«За январь-ноябрь 2012 года в общий и специальный фонды госбюджета Украины поступило 305,5 млрд грн (с учетом собственных поступлений бюджетных учреждений и субвенций из местного бюджета), что на 21,3 млрд грн, или на 7,5% больше, чем за соответствующий период 2011 года», - говорится в сообщении, обнародованном на сайте Госказначейства.

Также указывается, что в общий фонд госбюджета в январе-ноябре поступило 259,2 млрд грн, что на 7,9% превышает аналогичный показатель прошлого года. В спецфонд госбюджета за данный период поступило 46,3 млрд грн (с учетом собственных поступлений бюджетных учреждений и субвенций из местного бюджета).

Кроме того сообщается, что за январь-ноябрь т.г. возмещено налога на добавленную стоимость (НДС) на сумму 43,9 млрд грн, в том числе в автоматическом режиме - 21,5 млрд грн.

Справка УНИАН. Согласно действующей редакции Закона «О Государственном бюджете Украины на 2012 год» (с поправками), доходы бюджета планируются на уровне 372,331 млрд грн, в т.ч.доходы общего фонда - 320,598 млрд грн, расходы - 404,298 млрд грн, в частности расходы общего фонда - 351,194 млрд грн.

Предельный уровень дефицита госбюджета на 2012 год запланирован на уровне 31,129 млрд грн, в т.ч. дефицит общего фонда - 27,245 млрд грн.