Межбанк во вторник закрылся котировками 8,1830/8,1890 грн/долл.

Во вторник, 4 декабря, на украинском межбанке торги по доллару США открылись котировками 8,1805/8,1870, к 12:00 сузился спрэд - 8,1815/8,1855. К закрытию торгов ценовые уровни повысились - 8,1830/8,1890 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2639/43, к 12:00 цены поднялись до 0,2645/49. К закрытию цены достигли уровня 0,2646/50. В России курс доллар-рубль понизился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 30,9050 (-0,0325).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3045/1,3095.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,6830/10,6930, к 12:00 цены ушли вверх - 10,6930/10,7020. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли максимума - 10,7110/10,7230.