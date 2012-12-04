На саммите в Ашхабаде хотят подписать соглашение об интегрированном валютном рынке СНГ

Москва. На саммите глав стран Содружества Независимых Государств в Ашхабаде планируется подписать Соглашение о сотрудничестве в области организации интегрированного валютного рынка государств-участников СНГ.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сообщил журналистам в Москве помощник президента России Юрий Ушаков.

«Реализация Соглашения будет способствовать расширению практики использования национальных валют при осуществлении платежей в сфере внешней торговли и предоставления финансовых услуг. Этот документ призван существенно облегчить работу банков на пространстве СНГ, повысить макроэкономическую стабильности в регионе», - сказал он.

Также Ю.Ушаков отметил, что в ходе предстоящих переговоров глав стран СНГ центральное место будет отведено теме сотрудничества в экономической сфере. «Центральное место в ходе предстоящих переговоров отводится тематике сотрудничества в экономической сфере. По итогам 2011 года товарооборот между государствами Содружества превысил 281 млрд долл. – рост на 36% по сравнению с 2010 г. (в 2009 г. – 157 млрд долл., в 2010 г. – 206,3 млрд долл.). За январь-июнь т.г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года товарооборот увеличился на 1% и составил 135,9 млрд долл.», - сказал он.

По словам Ю.Ушакова, большое внимание государства-участники СНГ уделяют также расширению и совершенствованию договорно-правовой базы торгово-экономических отношений. Он напомнил, что в октябре 2011 г. в Санкт-Петербурге был подписан новый Договор о зоне свободной торговли (ДЗСТ). Его основная цель – создать на пространстве Содружества единые транспарентные правила для всех участников хозяйственной деятельности. Документ уже начал действовать для России, Беларуси, Украины и Армении.

Ю.Ушаков сообщил, что для Казахстана и Молдовы он вступит в силу 8 и 9 декабря т.г. соответственно. Ратификация ДЗСТ Киргизией и Таджикистаном ожидается в ближайшее время, а также прорабатывается вопрос о присоединении к Договору Узбекистана, добавил он.

При этом помощник президента РФ отметил, что документ открыт и для других, не подписавших его, партнеров по Содружеству – Азербайджана и Туркменистана.

Кроме того, по словам Ю.Ушакова, ключевой темой взаимодействия в СНГ в сфере экономики в 2012 году определено сотрудничество в области связи и информатизации.

На заседании Совета глав государств предполагается рассмотреть ход реализации мероприятий в рамках этого тематического года. В частности, речь идет о выполнении Соглашения о сотрудничестве в создании государственных информационных систем паспортно-визовых документов нового поколения и дальнейшем их развитии и использовании в государствах-участниках СНГ от 14 ноября 2008 г., развитии электронного документооборота, создании системы мониторинга и оперативного обмена информацией о состоянии национальных рынков труда и наличии вакантных рабочих мест.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Виктор Янукович 4-5 декабря планирует посетить с рабочим визитом Туркменистан для участия в очередном заседании Совета глав государств Содружества Независимых Государств.