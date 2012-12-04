Эксперты прогнозируют улучшение состояния платежного баланса Украины в 2013 году

В 2013 году, возможно, произойдет некоторое улучшение ситуации с платежным балансом Украины, однако многое будет зависеть от курсовой политики, проводимой Национальным банком Украины, говорится в комментарии, подготовленном аналитиками информационно-аналитического центра FOREX CLUB в Украине.

По мнению аналитиков, украинский банковский сектор, скорее всего, продолжит погашать свою задолженность перед нерезидентами, а спрос на валюту со стороны импортеров и населения будет оставаться значительным. На фоне экономического кризиса в Европе ожидать быстрого восстановления внешнего спроса также не стоит.

«Поддержать платежный баланс могут введенные НБУ административные ограничения на наличном и безналичном валютном рынке. Мы ожидаем улучшения ситуации с притоком в страну валюты лишь с конца зимы – начала весны 2013 года, когда станут более ясны перспективы экономического роста в США и еврозоне, а также возобновления сотрудничества Украины с МВФ. Если НБУ перейдет на более гибкий режим валютного курса, это также окажет умеренно позитивное влияние на платежный баланс. Тем не менее, пока нельзя с уверенностью сказать, пойдет ли регулятор на такой шаг», – отмечает руководитель информационно-аналитического центра FOREX CLUB в Украине Николай Ивченко.

В FOREX CLUB считают, что платежный баланс будет оставаться нестабильным до начала 2013 года. При этом отрицательное сальдо платежного баланса по итогам текущего года может составить 2,26 млрд долл.

Аналитики напомнили, что платежный баланс в октябре был сведен с дефицитом в размере 1,999 млрд долл. против 1,102 млрд долл. в сентябре. Отрицательное сальдо платежного баланса за десять месяцев текущего года составило 2,797 млрд долл. по сравнению с 1,489 млн долл. за аналогичный период прошлого года.

Справка УНИАН. Дефицит сводного платежного баланса Украины по итогам 2011 года составил 2,448 млрд долл. по сравнению с профицитом 5,031 млрд долл. за 2010 год.

Дефицит текущего счета увеличился до 9,280 млрд долл. (5,5% от ВВП) по сравнению с 3,018 млрд долл. (2,2% от ВВП) в 2010 году.

В 2011 году профицит финансового и капитального счета составил 6,8 млрд долл. (в 2010 году - 8 млрд долл.).

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