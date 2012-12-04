Кабмин хочет выделить 36 млн грн в 2013 году на формирование позитивного имиджа Украины

Кабинет министров Украины предложил выделить Государственному агентству по инвестициям и управлению национальными проектами 36 млн грн для формирования позитивного инвестиционного имиджа страны в 2013 году.

Об этом говорится в проекте Госбюджета на 2013 год, который правительство подало на рассмотрение Верховной Рады 3 декабря.

Согласно документу, в целом на 2013 год расходы для Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами Украины предусмотрены в размере 409,094 млн грн.

Как сообщал ранее УНИАН, Украина планирует привлечь 10 миллиардов долларов иностранных инвестиций по итогам 2012 года.

В 2011 году в экономику Украины иностранные инвесторы вложили 6,48 млрд долл. прямых инвестиций, что на 8% больше показателя 2010 года.

Общий объем прямых иностранных инвестиций (акционерный капитал), направленных в Украину, на 31 декабря 2011 года составлял 49,362 млрд долл., что на 10,2% больше по сравнению с объемами инвестиций на начало 2011 года.

Среди проектов Госинвестпроекта - «LNG Украина» (создание инфраструктуры поставок сжиженного газа в Украину), «Чистый город» (система комплексов по переработке твердых бытовых отходов), «Индустриальные парки Украины» (создание 10 пилотных индустриальных площадок в разных регионах страны), «Городская кольцевая автомобильная дорога вокруг г. Киева», «Боржава-резорт» (строительство высокогорного спортивно-туристического комплекса в районе горной долины Боржава), «Зеленые рынки» (строительство сети оптовых рынков сельскохозяйственной продукции с целью удовлетворения потребительского спроса населения), «Технополис» (создание инфраструктуры инновационного развития и высоких технологий).

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