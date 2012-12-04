Налоговая наложила 8,5 млн грн штрафов за продажу подросткам алкоголя и табака

Государственная налоговая служба Украины (ГНСУ) с начала 2012 года наложила 8,5 млн грн штрафов на торговые предприятия, уличенные в продаже подросткам алкоголя и табака. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГНСУ.

Как сказано в сообщении, помимо штрафов торговцев также лишали лицензий на розничную продажу подакцизной продукции. Всего аннулировано 1,1 тыс. лицензий, что вдвое больше прошлогоднего показателя.

В ГНСУ отметили, что и дальше будут жестко наказывать предпринимателей за равнодушие к здоровью подростков и несоблюдение законодательных ограничений, которое карается штрафом в размене 6800 грн.

По информации налоговой, продажа алкоголя и табака подросткам стала наиболее распространенной причиной лишения предпринимателей лицензии на розничную торговлю алкогольными напитками и табаком. В числе других причин – продажа алкоголя и табака в непредназначенных местах, неуплата очередного платежа по лицензии, а также собственные заявления предпринимателей, решивших прекратить торговлю.

Как сообщал УНИАН, в январе-июне 2012 года поступления в местные бюджеты от лицензирования оптовой торговли алкогольными напитками и табачными изделиями составили 68,758 млн грн, от розничной торговли - 316,543 млн грн. По данным ГНСУ, на 1 июля 2012 года в Украине действовало 519 лицензий на оптовую торговлю спиртами, алкогольными напитками и табачными изделиями, а также 186 тыс. лицензий на розничную торговлю алкоголем и табаком.

В январе-сентябре 2012 года налоговики осуществили 4,8 тыс. проверок предпринимателей, осуществляющих деятельность на рынке спирта, алкогольных напитков и табачных изделий, в ходе которых выявили 6,1 тыс. нарушений.