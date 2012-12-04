НБУ не собирается выводить валютные депозиты из системы гарантирования вкладов

Национальный банк Украины (НБУ) не видит экономических оснований для выведения валютных депозитов из системы гарантирования вкладов физических лиц. Об этом сообщается на сайте регулятора.

“...Данный вопрос не рассматривается, поскольку отсутствуют объективные экономические предпосылки для указанных действий”, - говорится в сообщении НБУ.

Как сообщалось, в феврале 2009 года на то время заместитель председателя Нацбанка Александр Савченко высказывал мнение, что вклады населения в иностранной валюте в случае банкротства банка не должны компенсироваться Фондом гарантирования вкладов физических лиц.

"Гарантированию из Фонда должны подлежать только вклады в национальной валюте. За вклады в долларах пусть отвечает Федеральная резервная система США, в евро - Европейский центральный банк. Нужно внести соответствующие изменения в законодательство", — заявлял А.Савченко. При этом он утверждал, что такие меры призваны снизить уровень долларизации экономики и спрос на валюту со стороны населения.

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