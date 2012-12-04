Кабмин определился с объемами налогов физлиц и предприятий в 2013 году

Кабмин предлагает предусмотреть в госбюджете-2013 поступления от налога с доходов физлиц в объеме 78 млрд грн

Кабинет министров Украины предлагает Верховной Раде предусмотреть в государственном бюджете на 2013 год объем поступлений от налога с доходов физических лиц в размере 78,026 млрд грн.

Об этом говорится в законопроекте №11000 «О Государственном бюджете Украины на 2013 год», внесенном правительством в парламент 3 декабря 2012 года.

В частности, поступления в местный бюджет предлагается предусмотреть в объеме 68,823 млрд грн, в государственный бюджет - 8,203 млрд грн, включая 50% поступлений по Киеву.

Основными факторами, которые, как ожидается, положительно повлияют на увеличение поступлений от данного налога, названы рост расходов на оплату труда, легализация зарплат, увеличение доходов низкооплачиваемых слоев населения за счет повышения минимальных социальных гарантий, увеличение доходов домашних хозяйств за счет индивидуальной предпринимательской деятельности, а также увеличение минимальной зарплаты и прожиточного минимума.

При этом предельный размер налоговой социальной льготы рассчитан, согласно пояснительной записке к бюджету, на уровне 5,042 млрд грн при минимальной заработной плате 1176 грн и предельном размере дохода, дающего право на социальную льготу, – 1650 грн.

Как сообщал УНИАН, по данным Госналогслужбы, в январе-июле 2012 года поступления от налога на доходы физлиц в сводный бюджет Украины составили 37,9 млрд грн, что на 4,8 млрд грн больше, чем в январе-июле 2011 года (темпы роста составляют 14,4%).

4 декабря Кабинет министров Украины предложил Верховной Раде Украины принять закон о государственном бюджете Украины на 2013 год с прожиточным минимумом на одного человека в расчете на месяц в размере: с 1 января 2013 года – 1,108 тыс. грн, с 1 декабря – 1,176 тыс. грн.

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Кабмин предлагает Раде утвердить объем поступлений от налога на прибыль предприятий в размере 57,1 млрд грн

Кабинет министров Украины предлагает Верховной Раде утвердить в государственном бюджете 2013 года объем поступлений от налога на прибыль предприятий в размере 57,1 млрд грн. Об этом сказано в проекте государственного бюджета, размещенном на сайте Верховной Рады.

Согласно пояснительной записке к проекту бюджета, в общий фонд госбюджета должно поступить 55,356 млрд грн, в специальный фонд – 1,280 млрд грн, в общие фонды местных бюджетов – 544 млн грн.

Предполагается, что при условии продолжения реформ и позитивных тенденций развития национальной экономики, удельный вес налога на прибыль составит 3,6% ВВП-2013 и 97,3% от показателя поступлений, утвержденного на 2012 год.

Как отмечается в записке, при расчете учитывалось снижение ставки налога на прибыль с 21% до 19%, а для субъектов индустрии программной продукции – до 5%. Отдельной строкой прописывается внедрение в 2013 году уплаты ежемесячных авансовых платежей в размере 1/12, насчитанной к оплате суммы налога за предыдущий отчетный период.

Как сообщал УНИАН, на начало ноября Государственная налоговая служба Украины увеличила сборы по налогу на прибыль на 11,6% - до 42,6 млрд грн. На 1 октября 2012 года количество плательщиков налога на прибыль в Украине составляет 379,6 тыс.

Вместе с тем, в проекте государственного бюджета на 2013 год объем льгот по налогу на прибыль заложен в размере 30,7 млрд грн.