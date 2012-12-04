Кабмин предлагает утвердить на 2013 г. акцизные поступления в размере 41,7 млрд грн

Кабинет министров Украины предлагает Верховной Раде утвердить в государственном бюджете 2013 года объем поступлений от акцизного налога в размере 41,74 млрд грн. Об этом сказано в проекте государственного бюджета, размещенном на сайте Верховной Рады.

При этом, как сказано в пояснительной записке к проекту госбюджета, объем платежей по акцизам с товаров отечественного производства составит 31,750 млрд грн, из них в общий фонд бюджета предположительно направят 26,965 млрд грн, в специальный фонд – 4,785 млрд грн.

Акциз с импортных товаров составит 9,990 млрд грн, из которых в общий фонд бюджета предположительно направят 1,630 млрд грн., в специальный фонд – 8,360 млрд грн.

При этом 100% акцизных платежей, уплаченных при ввозе в Украину нефтепродуктов и транспортные средств, будут зачисляться в специальный фонд государственного бюджета.

Как сообщал УНИАН, в августе Государственная налоговая служба заявляла о стремительном росте уплаты акцизного налога с произведенных в Украине подакцизных товаров, уточнив, что за январь-август 2012 года поступления от акцизного сбора составляют 15,4 млрд грн, что на 10,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.