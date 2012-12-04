Кабмин предлагает утвердить в 2013 году объем сбора единого налога на сумму 4,5 млрд грн

Кабинет министров Украины предлагает Верховной Раде утвердить в государственном бюджете на 2013 год объем сбора единого налога в размере 4,572 млрд грн. Об этом сказано в проекте закона о Государственном бюджете на 2013 год, опубликованном на сайте Верховной Рады.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, прогноз поступлений по единому налогу рассчитывался с учетом ставки единого налога в процентах к размеру минимальной зарплаты и доходов налогоплательщиков, в зависимости от группы.

Как сообщал УНИАН, объем поступлений в государственный бюджет от уплаты единого налога предпринимателями, работающими по упрощенной системе налогообложения, за 10 месяцев 2012 года составил 2,9 млрд грн, что втрое больше прошлогоднего показателя.

С 1 января 2012 года вступил в силу Закон «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины относительно упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности». Законом определены группы предпринимателей, которые могут работать по упрощенной системе. К первой группе относятся мелкие предприниматели с объемом дохода до 150 тыс. грн, которые не имеют наемных рабочих. Ко второй группе - физические лица, которые имеют объем дохода 1 млн грн и имеют право нанимать 10 наемных работников. К третьей группе относятся физические лица-предприниматели с объемом дохода не более 3 млн грн и количеством наемных лиц до 20 человек. Для таких предпринимателей ставка налога установлена на уровне 3% или 5% в зависимости от того, с НДС или без НДС ведется их деятельность.